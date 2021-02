De ansatte har stor kompetanse og jobber daglig med å skape en god relasjon til hvert enkelt barn.

– Hver ansatt bruker tid til å planlegge aktiviteter for gruppa si ved hjelp av en pedagog. Det er lærerikt for både oss og ikke minst barna. Vi er opptatt av at alle skal stimuleres og bruke tid på det som trengs å utvikles hos hvert enkelt barn, forteller Isbrekken.





God tilrettelegging

Valg av riktig barnehage har mye å si for hverdagen til både barna og foreldrene. Matias Tuko-Barkhall har to barn på 6 og 4 år i Gnist Brennan, og han merker godt at barna trives i barnehagen.